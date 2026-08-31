Farrukhabad News: समैचीपुर चितार में कटान का कहर, कई मकान गंगा की जद में
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:28 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:28 AM IST
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शमसाबाद। बाढ़ प्रभावित गांव समैचीपुर चितार में गंगा की कटान का कहर जारी है। रविवार को कई मकान गंगा की धार की जद में आ गए। इससे ग्रामीणों में कटान का भय व्याप्त है।
समैचीपुर चितार में 15 दिन से बाढ़ व कटान का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई ग्रामीणों के मकान गंगा की धार में समा चुके हैं। ग्रामीण अपने आशियाने और गृहस्थी बचाने के लिए चिंतित हैं। रविवार दोपहर में गांव के दिलदार व निसार अली के मकान भी गंगा की कटान की जद में आ गए। धार पास में पहुंचने से मकान कटने की कगार पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा लगातार गांव की ओर बढ़ रही है। इससे कटान तेजी से हो रहा है। कई परिवार पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुके हैं।
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समैचीपुर चितार में 15 दिन से बाढ़ व कटान का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई ग्रामीणों के मकान गंगा की धार में समा चुके हैं। ग्रामीण अपने आशियाने और गृहस्थी बचाने के लिए चिंतित हैं। रविवार दोपहर में गांव के दिलदार व निसार अली के मकान भी गंगा की कटान की जद में आ गए। धार पास में पहुंचने से मकान कटने की कगार पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा लगातार गांव की ओर बढ़ रही है। इससे कटान तेजी से हो रहा है। कई परिवार पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुके हैं।
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