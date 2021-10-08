Farrukhabad News: भाजपा जिलाध्यक्ष की सेक्टर मजिस्ट्रेट से कहासुनी

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बूथ संख्या 198 में पीठासीन अधिकारी ने एक मतदाता को वापस कर दिया। मतदाता ने बाहर आकर बताया कि भाजपा प्रत्याशी की ओर से जो मतदाता पर्ची वितरित कराई गई, उसमें नाम-पते में पिन कोड भी अंकित है। उसकी पर्ची में पिन कोड गलत लिखकर आया है। इस आधार पर उसे वोट डलवाए बिना वापस कर दिया गया।भाजपा के मतदान अभिकर्ताओं ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को दलील देकर वोट डलवाने का अनुरोध किया लेकिन मजिस्ट्रेट के न सुनने पर भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद्र वर्मा को बुला लिया गया। जिलाध्यक्ष ने सेक्टर मजिस्ट्रेट जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव सिंह से कहा कि पिन कोड नंबर नहीं मिल रहा लेकिन, नाम, पता सब सही है। इसलिए वोट डलवाया जा सकता है।सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कहा कि हाईस्कूल की मार्क्सशीट मंगवाइये, तब वोट पड़ेगा। इस पर जिलाध्यक्ष बिगड़ गए। उन्होंने मोबाइल पर किसी अधिकारी को जानकारी दी। इसके बाद आए फोन के उपरांत सेक्टर मजिस्ट्रेट ने वोट डलवाने का निर्देश पीठासीन अधिकारी को दिया। इस दौरान मंडल महामंत्री सदन दुबे, विशाल शर्मा व बब्बा दुबे की भी मजिस्ट्रेट से नोकझोंक हुई। (संवाद)