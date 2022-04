{"_id":"626d7b6e5cffd666890c0602","slug":"now-endoscopy-will-also-be-done-in-medical-college-faizabad-news-lko6285904104","type":"story","status":"publish","title_hn":"Now endoscopy will also be done in medical college","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Now endoscopy will also be done in medical college

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sat, 30 Apr 2022 11:39 PM IST Updated Sat, 30 Apr 2022 11:39 PM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में अब मरीजों की एंडोस्कोपी की जांच भी हो सकेगी। इसकी मदद से शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच भी निशुल्क हो जाएगी। करीब 25 लाख की लागत से मशीन क्रय करके सर्जरी विभाग में स्थापित कर दी गई है। अगले सप्ताह से जांच शुरू होने की उम्मीद है। यह सुविधा शुरू होने से मरीजों को निजी केंद्रों पर मोटी रकम चुकाने से निजात मिलेगी।

राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के तीसरे बैच की पढ़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही डीएनबी की कक्षाएं भी चल रही हैं। इस बीच अस्पतालों में मरीजों की भीड़ काफी बढ़ गई है। साथ ही मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए तमाम उपकरण भी स्थापित किए जा रहे हैं।

इसी बीच दो दिन पूर्व एक एंडोस्कोपी मशीन भी खरीदी गई जिसे सर्जरी विभाग में स्थापित करा दिया गया। मशीन का परीक्षण शनिवार को ही किया गया है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से ही मरीजों को इसका लाभ मिलने लगेगा और निजी केंद्रों पर मोटी रकम चुकता करने से निजात मिल सकेगी।

एंडोस्कोप एक लंबी, पतली और लचीली ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर लाइट और कैमरा लगा होता है। कैमरे की मदद से ली गई तस्वीरें कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजी जाती हैं। इस प्रक्रिया को ही एंडोस्कोपी कहते हैं।

एंडोस्कोपी मशीन से पेट से जुड़ी अनेक बीमारियों जैसे अल्सर, कैंसर, नित्यक्रिया के रास्ते में स्टोन, पित्त की नली खुलने वाले स्थान पर पथरी की जांच, खून की उल्टी होने की वजह, मेलिना, छाती-पेट में दर्द व अपच आदि रोगों की जांच हो सकेगी। इसके अलावा इसकी मदद से किसी विशेष प्रकार की सर्जरी करने में भी मदद मिलती है। साथ ही आंतों से ऊतक का सैंपल भी निकाला जा सकेगा। पेट के अंदर आंतरिक रक्तस्राव की भी जांच और उपचार किया जा सकता है।

एंडोस्कोपी की जांच के लिए मशीन खरीदी गई है। इसे सर्जरी विभाग में इंस्टॉल किया गया है। परीक्षण किया जा रहा है। अगले सप्ताह से ही जांच शुरू हो जाएगी।

-डॉ सत्यजीत वर्मा, प्राचार्य, राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, अयोध्या