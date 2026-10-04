Etawah News: जहर खाने से युवती की मौत, पड़ोसी युवक पर परेशान करने का आरोप

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गांव निवासी महिला ने बताया उसकी 18 वर्षीय बेटी शनिवार सुबह करीब 10 बजे खेत पर गई थी। वहीं उसने जहर खा लिया। काफी देर बाद जानकारी मिलने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पड़ोस का युवक काफी समय से बेटी को परेशान कर रहा था।इसी से क्षुब्ध होकर उसने जहर खा लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान बेटी ने युवक के बारे में जानकारी दी थी। पिता की करीब 15 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। युवती उनकी बड़ी बेटी थी। परिवार में अब दो नाबालिग बेटे हैं। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तहरीर मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)