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Etawah News: बेटी को छीनकर महिला को निकाला, बिना टिकट ट्रेन से मायके पहुंची

Sun, 18 Oct 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 11:44 PM IST
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Woman forced out after her daughter was snatched away; reached her maternal home by train without a ticket
जसवंतनगर। दिल्ली में ससुराल वालों ने महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया और उसकी बेटी को भी उससे अलग कर दिया। महिला का आरोप है कि पति और ससुराली दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। किसी तरह महिला बिना टिकट ट्रेन से मायके पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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जसवंतनगर थाना क्षेत्र के नगला इंच्छा निवासी अंजली उर्फ मुस्कान ने शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी नौ दिसंबर 2024 को दिल्ली के भजनपुरा के राहुल के साथ हुई थी। ससुराली कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित करते थे। मायके से मिले जेवर और स्त्रीधन भी छीनने का आरोप लगाया है। पति एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है।
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महिला का दावा है कि पति की गतिविधियों से संबंधित व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल में सुरक्षित है। 30 अक्तूबर 2025 को महिला ने बेटी को जन्म दिया था। आरोप है कि दो जून को ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और बेटी को अपने पास रख लिया। उसे धमकाया जाता था और किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
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महिला ने एसएसपी से मामले की जांच कराकर पति और ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई करने और बेटी को वापस दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया पति राहुल, सास सरोज, ससुर सतेंद्र, देवर अमित, ध्रुव व रिश्तेदार महिला प्रीति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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