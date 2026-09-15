Etawah News: तीन महीने से वाटर कूलर बंद, पीने को नहीं मिल रहा पानी

ताले में बंद है वाटर कूलर का स्टार्टर, ग्रामीणों ने की वाटर कूलर चलवाए जाने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीलवेदी। क्षेत्र की ग्राम पंचायत चिंडौली के मजरा प्रहलादपुर में पिछले तीन महीने से वाटर कूलर बंद पड़ा है। वाटर कूलर का स्टार्टर ताला बंद मकान में होने के कारण ग्रामीणों को पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वाटर कूलर चालू हालत में है, लेकिन उसका स्टार्टर ताले में बंद है। जिस परिवार के पास इसकी चाबी है, वह गुजरात में रहता है। ऐसे में ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है।ग्रामीण रामदुलारे, राजवीर, लालजी और पप्पू ने बताया कि कई बार प्रधान प्रशासन अनुपम पाल से वाटर कूलर को पास में लगे सबमर्सिबल से जोड़ने की मांग की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि वह यह कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह कार्य उनके आधीन नहीं है। एडीओ पंचायत इंद्रपाल सिंह ने कहा कि वह तुरंत इसकी जानकारी कराएंगे और वाटर कूलर को चालू कराया जाएगा।