फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Video of transaction goes viral; forest ranger suspended.

Etawah News: लेनदेन का वीडियो वायरल, वन दरोगा निलंबित

Fri, 04 Sep 2026 10:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
Video of transaction goes viral; forest ranger suspended.
जसवंतनगर। वन विभाग में लकड़ी कटान के नाम पर रुपयों के लेनदेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विभाग में खलबली मच गई। वन दरोगा श्रीनिवास पांडे को प्रथम दृष्टया कार्रवाई करते हुए डीएफओ ने निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन

वायरल वीडियो में वन दरोगा श्रीनिवास पांडे एक व्यक्ति से रुपये लेते दिख रहे हैं। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रही है। यह वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। इसे हाईवे पर स्थित एक मैरिज होम के सामने अंडरब्रिज के नीचे फिल्माया गया है। वीडियो में रुपये देने वाला व्यक्ति लकड़ी कटान से पहले रुपये देने और फिर अनुमति मिलने की बात कह रहा है। इस लेनदेन का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वीडियो सामने आने के बाद विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।
विज्ञापन

डीएफओ विकास नायक ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। प्रथम दृष्टया वन दरोगा श्रीनिवास पांडे को चार्जशीट देकर निलंबित किया गया है। पूरे मामले की जांच वन विभाग के एसडीओ अंशुमान मित्तल को सौंपी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर वन विभाग के कर्मचारियों पर रुपये के लेनदेन के आरोप पहले भी लगते रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed