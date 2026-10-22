Etawah News: वनवास से लौटे राम-लक्ष्मण ने भरत को लगाया गले, निकली शोभायात्रा

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शोभायात्रा का शुभारंभ कमेटी के महामंत्री संदीप पाल ने झंडी दिखाकर किया। शोभायात्रा का कस्बे में पुष्पवर्षा के साथ जगह-जगह स्वागत करके लोगों व महिलाओं ने आरती की। शोभायात्रा देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी पहुंचे। शोभायात्रा बाईपास से कालिका मंदिर होते हुए मुख्य बाजार से पुराना नहर पुल होकर बाईपास रोड से रामलीला मैदान तक पहुंची। इसके बाद भरत मिलाप की लीला हुई।भगवान राम के वनवास से लौटकर भरत से मिलने की लीला को देखकर सभी भावविभोर हो गए। शोभायात्रा में प्रमुख रूप से कमेटी के विनोद कुशवाहा, संदीप पाल, प्रमोद जैन, संजीव त्रिपाठी, सोनू वर्मा, बृजमोहन यादव, पिन्टू महाराज, हर्षित, पंकज यादव, रामनरेश त्रिपाठी आदि शामिल रहे। (संवाद)