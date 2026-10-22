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Etawah News: मतदान के चलते आज सभी बोर्डों के स्कूलों में अवकाश

Thu, 22 Oct 2026 10:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:59 PM IST
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Schools under all boards to remain closed today due to voting
इटावा। आगरा खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए शुक्रवार को जिले में मतदान होगा। इसके मद्देनजर जिले के नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। डीआईओएस अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के कारण विद्यालयों में विशेष अवकाश रहेगा। यह आदेश सभी बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। इसके चलते शुक्रवार को विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होगी। (संवाद)
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