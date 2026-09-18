Etawah News: 50 लाख की शराब के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

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जसवंतनगर पुलिस गुरुवार रात बस अड्डा चौराहे के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम डुढहा मार्ग से पहले सर्विस रोड पर खड़े आगरा की ओर से आए ट्रक में शराब तस्करी की बिहार ले जाई जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो चालक ट्रक लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया और उसमें सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के थाना ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम विशाला निवासी चालक हुकमाराम और हेल्पर परमान के रूप में हुई।एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बरामद माल में 176 पेटी इम्पीरियल ब्लू, 136 पेटी रॉयल स्टैग और 188 पेटी रॉयल ग्रीन शामिल है। शराब की पेटियों पर फॉर सेल इन पंजाब ओनली अंकित है। तस्करों ने शराब की पेटियों को पुट्टी की बोरियों के नीचे छिपा रखा था। ट्रक को सीज कर दिया गया है। ट्रक नागालैंड में रजिस्टर्ड है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह पंजाब की शराब को बिहार में तीन गुना दाम पर बेचते हैं। इस काम में रविलाला निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा और समीर निवासी मेवात हरियाणा भी शामिल हैं। शराब की एक खेप बिहार पहुंचाने के लिए उन्हें करीब 35 हजार रुपये मिलते थे। दोनों पहले भी शराब की तस्करी कर चुके हैं। एसएसपी ने तस्करों को पकड़ने वाली टीम को 20 हजार का नकद पुरस्कार दिया है। पुलिस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।