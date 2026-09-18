Etawah News: अचानक ब्रेक लगाने से डंपर में घुसी डीसीएम, चालक की मौत

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कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के उमर्दा गांव निवासी सरस चंद शुक्ला (35) डीसीएम चालक थे। गुरुवार रात वह डीसीएम में साबुन बनाने वाला लिक्विड लादकर कानपुर से लुधियाना जा रहे थे। रात करीब एक बजे आगरा-कानपुर हाईवे पर आगे चल रहे डंपर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे चल रही डीसीएम डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर के बाद डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक सरस चंद शुक्ला केबिन में फंस गए। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भाग निकला। वहीं, डीसीएम में लदे ड्रम हाईवे पर गिर पड़े, जिससे आवागमन दो घंटे तक बाधित रहा। पुलिस ने हाईवे से ड्रम हटवाकर यातायात सुचारू कराया। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। डंपर चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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इटावा। आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर फ्रेंड्स कॉलोनी थानाक्षेत्र में आईटीआई चौराहे के पास गुरुवार देर रात आगे चल रहे डंपर के अचानक ब्रेक लगाने से डीसीएम उसमें जा घुसी। हादसे में डीसीएम का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। केबिन में फंसे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को केबिन से बाहर निकाला।