Etawah News: एंबुलेंस चालक की मनमानी से आधे घंटे तक तड़पे दो घायल

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एक एंबुलेंस पहुंची, लेकिन दूसरी के लिए कॉल नहीं लगी। इस पर डॉक्टर अजय मौर्या और परिजनों ने मौजूद एंबुलेंस चालक से दोनों घायलों को ले जाने का अनुरोध किया। इस दौरान दोनों घायल तड़पते रहे। हालांकि, 108 एंबुलेंस चालक शिशुपाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वह अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से बहस करने लगा।सीएमएस डॉ. संदीप गुलाटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक शिशुपाल से दोनों घायलों को साथ ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन चालक बहस करता रहा और धरने पर बैठने की धमकी देने लगा। करीब आधे घंटे तक चले विवाद के बाद चालक दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाने को तैयार हुआ। सीएमएस ने इस मामले की जानकारी एंबुलेंस अधिकारियों को भेजने की बात कही है। संवाद