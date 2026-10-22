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Etawah News: एंबुलेंस चालक की मनमानी से आधे घंटे तक तड़पे दो घायल

Thu, 22 Oct 2026 10:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:49 PM IST
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Two injured individuals suffered for half an hour due to the arbitrary behavior of an ambulance driver.
फोटो 30: ईएमओ से विवाद करता एंबुलेंस चालक। संवाद
बकेवर। इटावा-कानपुर नेशनल हाईवे पर ऑटो और बाइक की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। उन्हें बकेवर के 50 शय्या अस्पताल लाया गया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अजय मौर्या ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल एहसान अली और रूप सिंह को जिला अस्पताल ले जाने के लिए तीन एंबुलेंस बुलाई गईं।
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एक एंबुलेंस पहुंची, लेकिन दूसरी के लिए कॉल नहीं लगी। इस पर डॉक्टर अजय मौर्या और परिजनों ने मौजूद एंबुलेंस चालक से दोनों घायलों को ले जाने का अनुरोध किया। इस दौरान दोनों घायल तड़पते रहे। हालांकि, 108 एंबुलेंस चालक शिशुपाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वह अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से बहस करने लगा।
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सीएमएस डॉ. संदीप गुलाटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक शिशुपाल से दोनों घायलों को साथ ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन चालक बहस करता रहा और धरने पर बैठने की धमकी देने लगा। करीब आधे घंटे तक चले विवाद के बाद चालक दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाने को तैयार हुआ। सीएमएस ने इस मामले की जानकारी एंबुलेंस अधिकारियों को भेजने की बात कही है। संवाद
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