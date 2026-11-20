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उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित ने कहा कि शहर को जाम से मुक्त कराने की योजना बनाई जानी चाहिए। ईदगाह से लेकर पक्केबाग तक दिनभर जाम की स्थिति रहती है। विजय नगर चौराहा और भरथना चौराहे भी जाम से जूझता रहता है। जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव ने विजय नगर और भरथना चौराहे पर वन-वे व्यवस्था लागू करने की मांग की।शहर अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बाजार में महिला शौचालय न होने का मुद्दा उठाया। जिला उपाध्यक्ष इरशाद अहमद ने जसवंतनगर में पिंक बूथ के पास से शराब का ठेका हटवाने को कहा। लाइन पार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा ने भरथना चौराहे से हाईवे पुल तक सड़क मरम्मत की मांग की।संडे बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष शहनवाज अंसारी ने संडे बाजार के व्यापारियों की सुरक्षा मांगी। चकरनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष छोटू यादव ने चकरनगर बाजार में शराबियों के आतंक को खत्म करने का मुद्दा उठाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं एएसपी सिटी बबिता सिंह ने समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। एएसपी सिटी ने दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा।युवा जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रजापति, शहर उपाध्यक्ष हफीज खान, जिला सचिव आफताब खान, सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह, टीएसआई सूबेदार सिंह आदि मौजूद रहे।