Etawah News: व्यापारियों ने सीलिंग-ध्वस्तीकरण के विरोध में सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:47 PM IST
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इटावा। इटावा के व्यापारियों ने बुधवार को सीलिंग व ध्वस्तीकरण नोटिसों के विरोध में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रदेश भर में नगरपालिका, नगर निगम व आवास विकास परिषद के सीलिंग-ध्वस्तीकरण नोटिसों के विरोध में था।
व्यापारियों का तर्क है कि प्राधिकरणों ने बाजार व्यवस्था नहीं की, जबकि उन्होंने खुद बाजार विकसित कर करों का भुगतान किया। आवासीय कॉलोनियों में उनके व्यावसायिक उपयोग को अवैध निर्माण बताया जा रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि आवास विकास के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।
व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से आवास में दुकान खोलने का कानून बनाने और विकसित बाजारों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने ध्वस्तीकरण पीड़ितों के पुनर्वास और अवैध निर्माण के लिए अधिकारियों को दंडित करने की अपील की।
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व्यापारियों का तर्क है कि प्राधिकरणों ने बाजार व्यवस्था नहीं की, जबकि उन्होंने खुद बाजार विकसित कर करों का भुगतान किया। आवासीय कॉलोनियों में उनके व्यावसायिक उपयोग को अवैध निर्माण बताया जा रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि आवास विकास के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।
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व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से आवास में दुकान खोलने का कानून बनाने और विकसित बाजारों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने ध्वस्तीकरण पीड़ितों के पुनर्वास और अवैध निर्माण के लिए अधिकारियों को दंडित करने की अपील की।
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