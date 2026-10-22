फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Traders submitted a memorandum in protest against sealing and demolition.

Etawah News: व्यापारियों ने सीलिंग-ध्वस्तीकरण के विरोध में सौंपा ज्ञापन

Thu, 22 Oct 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
Traders submitted a memorandum in protest against sealing and demolition.
इटावा। इटावा के व्यापारियों ने बुधवार को सीलिंग व ध्वस्तीकरण नोटिसों के विरोध में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रदेश भर में नगरपालिका, नगर निगम व आवास विकास परिषद के सीलिंग-ध्वस्तीकरण नोटिसों के विरोध में था।
विज्ञापन

व्यापारियों का तर्क है कि प्राधिकरणों ने बाजार व्यवस्था नहीं की, जबकि उन्होंने खुद बाजार विकसित कर करों का भुगतान किया। आवासीय कॉलोनियों में उनके व्यावसायिक उपयोग को अवैध निर्माण बताया जा रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि आवास विकास के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।
विज्ञापन

व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से आवास में दुकान खोलने का कानून बनाने और विकसित बाजारों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने ध्वस्तीकरण पीड़ितों के पुनर्वास और अवैध निर्माण के लिए अधिकारियों को दंडित करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed