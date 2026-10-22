Etawah News: व्यापारियों ने सीलिंग-ध्वस्तीकरण के विरोध में सौंपा ज्ञापन

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व्यापारियों का तर्क है कि प्राधिकरणों ने बाजार व्यवस्था नहीं की, जबकि उन्होंने खुद बाजार विकसित कर करों का भुगतान किया। आवासीय कॉलोनियों में उनके व्यावसायिक उपयोग को अवैध निर्माण बताया जा रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि आवास विकास के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से आवास में दुकान खोलने का कानून बनाने और विकसित बाजारों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने ध्वस्तीकरण पीड़ितों के पुनर्वास और अवैध निर्माण के लिए अधिकारियों को दंडित करने की अपील की।