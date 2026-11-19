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इसे प्रबोधिनी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर व्रत रखेंगे। घरों और मंदिरों में तुलसी विवाह के आयोजन भी होंगे। आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे ने बताया कि पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे समाप्त होगी।उदयातिथि के अनुसार गृहस्थ श्रद्धालु 20 नवंबर को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले कुछ श्रद्धालु 21 नवंबर को गौण एकादशी मनाएंगे। आचार्य कपिल देव त्रिपाठी ने बताया कि इस बार एकादशी पर रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग में पूजा-पाठ, जप और दान-पुण्य करना शुभ फलदायी माना जाता है।पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर योगनिद्रा में जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह कराने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है।