Etawah News: नगला गौर में दंगल का रोमांच, राजा ने जीती 6100 की कुश्ती
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:22 PM IST
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उदी। बढ़पुरा क्षेत्र के गांव नगला गौर में मंगलवार को दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। छोटी-छोटी कुश्तियों में पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मुकाबलों के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया।
दंगल में झंडी की 6100 रुपये और झंडे की 7100 रुपये की कुश्ती प्रमुख रही। झंडी की कुश्ती में महुआशाला निवासी राजा पहलवान का मुकाबला शमशाबाद के बंटी पहलवान से हुआ। दोनों पहलवानों ने जीत के लिए जोर आजमाइश की। अंत में राजा पहलवान ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं, झंडे की 7100 रुपये की कुश्ती में आगरा के देवेंद्र पहलवान और कमलजीत पहलवान आमने-सामने आए। दोनों के बीच काफी देर तक मुकाबला चला। कड़े संघर्ष के बाद कुश्ती बराबरी पर छूट गई। दंगल में ब्रह्मलाल, आनंदपाल सिंह भदौरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार बुधवार को दंगल में बड़ी कुश्तियां कराई जाएंगी। इसमें झंडे की 51 हजार रुपये और झंडी की 21 हजार रुपये की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इन मुकाबलों को लेकर आयोजकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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दंगल में झंडी की 6100 रुपये और झंडे की 7100 रुपये की कुश्ती प्रमुख रही। झंडी की कुश्ती में महुआशाला निवासी राजा पहलवान का मुकाबला शमशाबाद के बंटी पहलवान से हुआ। दोनों पहलवानों ने जीत के लिए जोर आजमाइश की। अंत में राजा पहलवान ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं, झंडे की 7100 रुपये की कुश्ती में आगरा के देवेंद्र पहलवान और कमलजीत पहलवान आमने-सामने आए। दोनों के बीच काफी देर तक मुकाबला चला। कड़े संघर्ष के बाद कुश्ती बराबरी पर छूट गई। दंगल में ब्रह्मलाल, आनंदपाल सिंह भदौरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार बुधवार को दंगल में बड़ी कुश्तियां कराई जाएंगी। इसमें झंडे की 51 हजार रुपये और झंडी की 21 हजार रुपये की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इन मुकाबलों को लेकर आयोजकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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