Etawah News: रंगदारी न देने पर फायरिंग के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

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दुर्गा कॉलोनी पक्का बाग निवासी यशोदा नंदन शुक्ला के भाई शारदा नंदन की तहरीर पर पुलिस ने जय भारत कॉलोनी निवासी करन तोमर, हर्ष, लविश और रिषी के खिलाफ रंगदारी और जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। बृहस्पतिवार को बैंक का काम पूरा करने के बाद यशोदा नंदन शुक्ला अपने परिचित किसान अरविंद राजपूत और वासु चौधरी के साथ सुमन विद्या पीठ स्कूल के सामने खड़े थे।इसी दौरान कार सवार पांच लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि पांच सौ रुपये देने से मना करने पर करन ने पिस्टल से तीन राउंड फायरिंग कर दी। इसमें यशोदा नंदन और अरविंद के पैर में गोली लग गई थी। घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरविंद के पैर में गोली फंसने के कारण डॉक्टर ने उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया।एसपी सिटी बबीता सिंह ने बताया कि मामले में शहर कोतवाली क्षेत्र के नेविल रोड शाहकमर निवासी लविश उर्फ प्रफुल्ल कुमार, पक्का बाग चुंगी निवासी उज्जवल उर्फ हर्ष रावत और एकता कॉलोनी निवासी शिवा को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस मामले में आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।