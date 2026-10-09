फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Three accused arrested in connection with a shooting incident over failure to pay extortion money.

Etawah News: रंगदारी न देने पर फायरिंग के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

Fri, 09 Oct 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Three accused arrested in connection with a shooting incident over failure to pay extortion money.
फोटो 10:: गिरफ्तार आरोपी। संवाद
इटावा। शहर के पक्का बाग इलाके में पांच सौ रुपये की रंगदारी न देने पर दो युवकों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। वहीं, मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। घटना में घायल एक किसान के पैर में गोली फंसने के कारण डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल से आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया।
विज्ञापन

दुर्गा कॉलोनी पक्का बाग निवासी यशोदा नंदन शुक्ला के भाई शारदा नंदन की तहरीर पर पुलिस ने जय भारत कॉलोनी निवासी करन तोमर, हर्ष, लविश और रिषी के खिलाफ रंगदारी और जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। बृहस्पतिवार को बैंक का काम पूरा करने के बाद यशोदा नंदन शुक्ला अपने परिचित किसान अरविंद राजपूत और वासु चौधरी के साथ सुमन विद्या पीठ स्कूल के सामने खड़े थे।
विज्ञापन

इसी दौरान कार सवार पांच लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि पांच सौ रुपये देने से मना करने पर करन ने पिस्टल से तीन राउंड फायरिंग कर दी। इसमें यशोदा नंदन और अरविंद के पैर में गोली लग गई थी। घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरविंद के पैर में गोली फंसने के कारण डॉक्टर ने उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी सिटी बबीता सिंह ने बताया कि मामले में शहर कोतवाली क्षेत्र के नेविल रोड शाहकमर निवासी लविश उर्फ प्रफुल्ल कुमार, पक्का बाग चुंगी निवासी उज्जवल उर्फ हर्ष रावत और एकता कॉलोनी निवासी शिवा को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस मामले में आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed