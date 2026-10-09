Etawah News: भगवान श्रीहरि को मिला श्राप, रावण को वरदान

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श्रीरामलीला महोत्सव में शुक्रवार को नारद मोह व रावण दिग्विजय लीला के मंचन का शुभारंभ ग्राम प्रधान अंकित दुबे ने भगवान श्री हरि की आरती करके किया। लीला में देवर्षि नारद की तपस्या से परेशान इंद्रदेव ने कामदेव से तपस्या भंग कराई।इससे वह अभिमान के शिकार हो गए, विश्वमोहिनी को देखकर उनके मोहजाल में फंस गए। भगवान श्रीहरि ने नारद का मोहभंग किया तो उन्होंने श्रीहरि को मृत्युलोक में जाने का शाप दिया। रावण कुंभकर्ण और विभीषण ने तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान मांगे, इसके बाद रावण ने कुबेर सहित अन्य राजाओं को परास्त करके तीनों लोकों में राज्य स्थापित करके हाहाकार मचाया।इस मौके पर अध्यक्ष अनिल यादव, अवनीश यादव, मधुर, कपिल, अमर, भुवनेश पोरवाल, रोहित सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।