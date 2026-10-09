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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   The main road at Andava Ghat is in a dilapidated state; potholes fill with water during the rains.

Etawah News: अंदावा घाट की मुख्य सड़क बदहाल, बारिश में गड्ढों में भर जाता पानी

Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
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The main road at Andava Ghat is in a dilapidated state; potholes fill with water during the rains.
फोटो 03:: अंदावा यमुना घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर भरा पानी। स्रोत-ग्रामीण
निवाड़ीकला। ब्लॉक महेवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अंदावा के मजरा मड़ैया में यमुना नदी के श्मशान घाट की ओर जाने वाली सड़क बदहाल है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं और बारिश के बाद इनमें पानी भर जाने से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग अंदावा यमुना नदी के श्मशान घाट तक जाता है, जहां आसपास के कई गांवों के लोग आते-जाते हैं।
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ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पर जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश होने के बाद पानी लंबे समय तक सड़क पर जमा रहता है। गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। पैदल चलने वालों के साथ बाइक सवारों को भी संभलकर निकलना पड़ता है।
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कई बार गड्ढों में फंसने और गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीण अजय, जितेंद्र, देवेंद्र, प्रदीप और राधेश्याम ने बताया कि लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क का निर्माण कराने के साथ जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
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बीडीओ बृज बिहारी त्रिपाठी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित विभाग को पत्र लिखकर समस्या के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर से जो भी संभव होगा, कार्रवाई की जाएगी।
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