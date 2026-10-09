Etawah News: अंदावा घाट की मुख्य सड़क बदहाल, बारिश में गड्ढों में भर जाता पानी

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ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पर जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश होने के बाद पानी लंबे समय तक सड़क पर जमा रहता है। गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। पैदल चलने वालों के साथ बाइक सवारों को भी संभलकर निकलना पड़ता है। विज्ञापन

कई बार गड्ढों में फंसने और गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीण अजय, जितेंद्र, देवेंद्र, प्रदीप और राधेश्याम ने बताया कि लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क का निर्माण कराने के साथ जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। विज्ञापन विज्ञापन

बीडीओ बृज बिहारी त्रिपाठी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित विभाग को पत्र लिखकर समस्या के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर से जो भी संभव होगा, कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पर जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश होने के बाद पानी लंबे समय तक सड़क पर जमा रहता है। गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। पैदल चलने वालों के साथ बाइक सवारों को भी संभलकर निकलना पड़ता है।कई बार गड्ढों में फंसने और गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीण अजय, जितेंद्र, देवेंद्र, प्रदीप और राधेश्याम ने बताया कि लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क का निर्माण कराने के साथ जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।बीडीओ बृज बिहारी त्रिपाठी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित विभाग को पत्र लिखकर समस्या के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर से जो भी संभव होगा, कार्रवाई की जाएगी।

निवाड़ीकला। ब्लॉक महेवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अंदावा के मजरा मड़ैया में यमुना नदी के श्मशान घाट की ओर जाने वाली सड़क बदहाल है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं और बारिश के बाद इनमें पानी भर जाने से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग अंदावा यमुना नदी के श्मशान घाट तक जाता है, जहां आसपास के कई गांवों के लोग आते-जाते हैं।