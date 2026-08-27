Etawah News: कल से पांच दिन नहीं चलेगी नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस

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यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि कानपुर-दिल्ली जाने वाली दो जोड़ी ट्रेनों को परिचालनिक कारणों से निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसमें डाउन लाइन में ट्रेन सं 02456 नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस को 28, 29 व 31 अगस्त व दो सितंबर व चार सितंबर को निरस्त किया गया है। इसी तरह अप लाइन पर यह ट्रेन सं 02455 कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली एक्सप्रेस यहीं पांच दिन निरस्त रहेगी। इसके अलावा ट्रेन सं 02458 आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 30 अगस्त, एक सितंबर व तीन सितंबर को निरस्त किया गया है। इसी तरह अप लाइन में ट्रेन सं 02457 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस यहीं तीन दिन निरस्त रहेगी। सीपीआरओ ने बताया कि यात्री इन ट्रेनों के निरस्त के दौरान अन्य दूसरी ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। इन तिथियों के बाद इन ट्रेनों को पूर्व की भांति फिर से संचालित किया जाएगा।

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इटावा। उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने परिचालनिक कारणों से कानपुर-दिल्ली जाने वाली दो जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया है। इसमें नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस कल से पांच दिन निरस्त रहेगी। इन ट्रेनों के निरस्त रहने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। दोनों ट्रेनों का इटावा जंक्शन पर ठहराव होता है।