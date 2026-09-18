फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   The mother passed away the next day, devastated by the shock of her son's death.

Etawah News: बेटे की मौत के सदमे में अगले दिन मां ने दम तोड़ा

Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
The mother passed away the next day, devastated by the shock of her son's death.
इटावा। शहर के मोहल्ला कटरा शमशेर खां में मेहरा चुंगी चौराहे के पास रहने वाले देशी शराब ठेका संचालक पवन तिवारी (42) की बीमारी के चलते बुधवार रात मौत हो गई थी। गुरुवार को अंतिम संस्कार के दौरान बेटे की मौत के सदमे में मां सरला देवी (70) ने भी दम तोड़ दिया। दो मौतों से पैतृक गांव महेवा के आनेपुर में शोक की लहर दौड़ गई।
विज्ञापन

पवन तिवारी पिछले कुछ समय से पेट की बीमारी से ग्रसित थे। बुधवार रात उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। गुरुवार को परिजन अंतिम संस्कार के लिए गए थे। अंतिम संस्कार के बाद परिवार घर पहुंचा तो पवन की मां सरला देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें संभाला, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हृदय गति रुकने से मौत होने की बात बताई है। पवन तिवारी महेवा के लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता रामशंकर तिवारी उर्फ दादा के पौत्र थे। वह तीन भाइयों में मझले थे। उनके बड़े भाई पीयूष तिवारी और छोटे भाई मोनू तिवारी हैं। पवन अपने पीछे पत्नी बीनू, दो पुत्र सागर और सोम समेत भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मां-बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed