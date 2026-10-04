Etawah News: बस में पीछे से घुसा तेज रफ्तार ट्रेलर, टक्कर के बाद सुलगी आग

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दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से सवारियां लेकर पनवाड़ी, राठ और महोबा जा रही स्लीपर बस रविवार तड़के परमानंद आश्रम के पास पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए धीमी गति से जा रही थी। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक निशान सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब केबिन में फंस गया।टक्कर लगने से झटका लगा तो बस में सवार यात्री एक-दूसरे के ऊपर जा गिरे, जिससे उनमें चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। बस चालक औरैया निवासी ध्रुव ने तत्परता दिखाते हुए केबिन में फंसे घायल ट्रेलर चालक को बाहर निकाला। उसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। इसी दौरान ट्रेलर के अगले हिस्से में आग की लपटें उठती देख बस चालक ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया।प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त बस को थाने में खड़ा कराया गया और यातायात सुचारू कराया गया। बस में सवार सभी यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।