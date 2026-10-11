Etawah News: शताब्दी, गोमती, मगध समेत छह ट्रेनें रहीं निरस्त, यात्री परेशान

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रविवार को सीजेपी के प्रदर्शन की वजह से हावड़ा-दिल्ली रूट पर अप-डाउन में कई ट्रेनें निरस्त रहीं। इसमें दिल्ली से कानपुर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस निरस्त रहीं। इसी तरह लखनऊ से दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस निरस्त रहीं। इसके अलावा दिल्ली से कानपुर आने वाली मगध एक्सप्रेस, शकूरबस्ती-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, न्यू दिल्ली -प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, जम्मू तवी-संभलपुर एक्सप्रेस निरस्त रहीं।कई ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी हुई। इन ट्रेनों के निरस्त होने से आगरा व कानपुर जाने वाली स्पेशल समेत लोकल ट्रेनों में यात्रियों को अधिक दबाव रहा। इन ट्रेनों में पीछे से ही भीड़ चल रही थी। ऐसे में महिलाएं, वृद्ध व बच्चों को ट्रेनों में चढ़ने में परेशानी हुई। कई ट्रेनों के निरस्त होने की वजह कई लोगों ने बस व अन्य संसाधनों से गंतव्य के लिए रवाना हुए। इसमें समय के साथ अधिक रुपये खर्च हुए।