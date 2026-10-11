Etawah News: धनुष टूटते ही लगे जय श्रीराम व हर-हर महादेव के जयकारे

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धनुष टूटने की गड़गड़ाहट सुनकर महर्षि परशुराम क्रोधित होकर पहुंचे। इसके बाद परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण के तर्कपूर्ण, ओजस्वी संवाद ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। लक्ष्मण परशुराम संवाद पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। अंत में प्रभु राम के विनम्र और मर्यादित वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हुआ।इसके बाद माता सीता ने प्रभु श्रीराम के गले में वरमाला पहनाई, इस अलौकिक दृश्य को देख श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। लीला का शुभारंभ पूर्व ब्लॉक महेवा प्रमुख अशोक चौबे ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आरती उतारकर किया। इस मौके पर रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनोद कुशवाहा, महामंत्री संदीप पाल, कोषाध्यक्ष प्रमोद जैन आदि मौजूद रहे। (संवाद)