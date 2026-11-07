Etawah News: लोकल रूटों पर बसों की किल्लत, डग्गामार चालकों ने वसूला मनमाना किराया

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सीन-1 मैनपुरी व भरथना के लिए बसों की रही मारामारीइटावा से मैनपुरी व भरथना के लिए रोडवेज बसों की संख्या बहुत कम हैं। दीपावली पर्व पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। ऐसे में डग्गामार बसें व ऑटो चालक खूब चांदी काट रहे हैं। लोगों को भीड़ को देखते हुए डग्गामार वाहन मैनपुरी तक के 100 या इससे अधिक रुपये वसूल रहे हैं जबकि रोडवेज बस का किराया 85 रुपये हैं। इसी तरह भरथना तक रोडवेज किराया 25 रुपये हैं। वहीं, डग्गामार बस व ऑटो चालक लोगों से इस समय 40 रुपये वसूल रहे हैं।सीन-2 ओवरब्रिज से निकलती रही बसें, नीचे इंतजार करते रहे लोगजसवंतनगर। कस्बा में सामान्य दिनों में रोडवेज बसें सवारियों को नीचे छोड़ने व लेने आती है। दीपावली पर्व पर बस ओवरब्रिज से ऊपर से ही निकल रही थीं। कुछ महिला व पुरुष यात्री रोडवेज बस पकड़ने के लिए ओवरब्रिज पर गए लेकिन पहले से बसें भरी होने की वजह से बसें नहीं रुकी। इससे बस यात्री इंतजार करते ही रह गए। कई लोगों ने निजी बसों व डग्गामार वाहनों का सहारा लिया। (संवाद)सीन-3 टेंपो चालक तीन गुना वसूल रहे किरायाचकरनगर। दीपावली पर्व पर बीहड़ क्षेत्र चकरनगर में यातायात व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। लंबे समय से बस सेवा शुरू न होने के कारण ग्रामीणों व लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमंतपुरा से चकरनगर तक सात किलोमीटर की दूरी के लिए टेंपो चालक तीन गुना तक अधिक किराया वसूल रहे हैं। सामान्य दिनों में जहां 10 रुपये लगते हैं। वहीं, दिवाली पर भीड़ बढ़ते ही टेंपो चालकों ने 30 रुपये प्रति सवारी कर दी है। (संवाद)लोगों ने सुनाया दुखड़ाडेढ़ किमी पहले उतार दियाकृपाल सिंह ने बताया आगरा से बस से जसवंतनगर आए थे, उन्हें रोडवेज बस ने वेयर हाउस के पास पहले ही उतार दिया। काफी कहने के बाद भी निर्धारित जगह पर रोडवेज बस ने नहीं उतारा। अब उन्हें डेढ़ किलोमीटर चलकर कस्बे तक पहुंचना पड़ेगा।चालक स्टैंड पर नहीं ले गए बससनी कुमार निलोई ने बताया उन्हें बस स्टैंड पर उतरना था। इसको लेकर ड्राइवर को बोला भी था लेकिन चालक-परिचालक ने उनकी बात नहीं सुनी। बस चालक ने ओवरब्रिज पर ही सवारियां उतार दी। इससे उन्हें पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा।दीपावली की वजह से बस स्टैंड पर अधिक भीड़ रही। यात्रियों के हिसाब से बसों का संचालन किया गया। इससे यात्रियों को परेशानी नहीं हुई। कुछ रूटों पर बसों को चलाया है। अगर हाईवे पर बसों को नहीं रोका गया तो इसके बारे में चालकों व परिचालकों से पूछताछ की जाएगी। इससे आने वाले दिन में सवारियों को दिक्कत न हो।-अमित कुमार, एआरएम।