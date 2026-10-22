Etawah News: दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी

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दुकान संचालक अंकुश प्रजापति और आलोक प्रजापति ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दुकान खोलने पहुंचे तो मुख्य ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और कुछ सामान गायब था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।दुकान संचालकों ने एक व्यक्ति पर शक जताया है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा।(संवाद)