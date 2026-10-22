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Etawah News: दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी

Thu, 22 Oct 2026 10:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:46 PM IST
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Shop lock broken and goods stolen
उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र के उदी मोड़ चौराहे पर हनुमान मंदिर के सामने स्थित कोल्ड ड्रिंक की दुकान का ताला तोड़कर चोर सामान चोरी कर ले गए। बृहस्पतिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार को ताला टूटा मिला। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।
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दुकान संचालक अंकुश प्रजापति और आलोक प्रजापति ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दुकान खोलने पहुंचे तो मुख्य ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और कुछ सामान गायब था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।
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दुकान संचालकों ने एक व्यक्ति पर शक जताया है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा।(संवाद)
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