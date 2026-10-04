Etawah News: ट्रक की चेसिस में फंसकर 500 मीटर तक घिसटती रही स्कूटी, दो घायल

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ट्रक का चेसिस आगरा से इटावा की ओर जा रहा था। इसी दौरान मॉडल तहसील के सामने हाईवे पर स्कूटी सवार रचित और उसका दोस्त मोहित उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चालक चेसिस को छोड़कर भाग गया। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक ललित चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉ. वीरेंद्र सिंह ने उनका उपचार किया। घायलों की पहचान रचित निवासी शंकर गार्डन बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा और उसके दोस्त मोहित के रूप में हुई है। रचित वर्तमान में नगर के रेलमंडी क्षेत्र के पास डाक विभाग के परिसर में रह रहा है। शनिवार रात दोनों दोस्त स्कूटी से खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। दुर्घटना में शामिल ट्रक चेसिस को कब्जे में ले लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।