फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Roadways buses do not stop to pick up persons with disabilities.

Etawah News: दिव्यांगों को बैठाने के लिए नहीं रुकतीं रोडवेज बसें

Sun, 04 Oct 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Roadways buses do not stop to pick up persons with disabilities.
फोटो: 19 इन्धौआ में हुई बैठक में शामिल दिव्यांगजन। संवाद
इकदिल। नारायण दिव्यांग सेवा संस्थान इकदिल की बैठक ग्राम इन्धौआ में रविवार को हुई। बैठक में क्षेत्र के बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए। बैठक में दिव्यांगजनों ने अपनी समस्याएं रखते हुए सरकार से दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए सड़क पर बस न रोकने पर नाराजगी जाहिर की।
विज्ञापन

संगठन ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए और अधिकारियों को इसके पालन के निर्देश जारी हों। साथ ही रोडवेज बसों के चालकों और परिचालकों पर आरोप लगाया कि सड़क पर दिव्यांगों को देखकर भी बस नहीं रोकते हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई की मांग की गई।
विज्ञापन

संस्थान के अध्यक्ष जीपू शाक्य ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर सभी ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में प्रकाश बाबू, अनिल कुमार, अरविंद कुमार, अवनीश कुमार, अंतू राठौर, हरिहरनाथ, साहब सिंह, श्याम बाबू, सुशीला देवी, उषा देवी, देवी, दर्शन सिंह, अमित कुमार और प्रदीप कुमार समेत कई दिव्यांगजन शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed