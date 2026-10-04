Etawah News: डिवाइडर से टकराकर पलटा चावल लदा ट्रक, चालक-खलासी घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:18 PM IST
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ताखा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खरगपुर सरैया के पास रविवार तड़के चालक को नींद की झपकी आने से चावल के पैकेट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से आयुर्विज्ञान विवि भेजा था।
दुर्घटना में ट्रक चालक सतीश कुमार व खलासी सोनू निवासी गांव बरौली थाना शिकारपुर बुलंदशहर घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए आयुर्विज्ञान विवि भेजा गया है।(संवाद)
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दुर्घटना में ट्रक चालक सतीश कुमार व खलासी सोनू निवासी गांव बरौली थाना शिकारपुर बुलंदशहर घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए आयुर्विज्ञान विवि भेजा गया है।(संवाद)
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