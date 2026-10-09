फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Raised awareness about cancer by organizing a rally.

Etawah News: रैली निकालकर कैंसर के प्रति किया जागरूक

Fri, 09 Oct 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Raised awareness about cancer by organizing a rally.
फोटो: 2 आयुर्विज्ञान विवि में जागरुकता रैली निकालते स्वास्थ्यकर्मी। स्रोत स्वयं
सैफई। कैंसर से बचाव और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए सेवा संकल्प के तत्वावधान में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में एएनएस, डीएनएस, एसएनओ और नर्सिंग स्टाफ समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

रैली का शुभारंभ कुलपति प्रो. डॉ. अजय सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अमित सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। रैली एडमिन ब्लॉक से शुरू होकर विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों से होते हुए ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने कैंसर से बचाव, समय पर जांच और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों को जागरूक किया।
विज्ञापन

रैली में प्रॉक्टर विजय मिश्रा, मुख्य नर्सिंग अधिकारी लवली जेम्स, रूपम दीक्षित, गीता, नबिता कुमारी, सचिन चौधरी, संजय शर्मा, अनमोल रतन समेत सीनियर और जूनियर नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed