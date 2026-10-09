Etawah News: मंडी रोड पर दूसरे दिन भी लगी वाहनों की कतार, पर नहीं लगा जाम

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मंडी में धान लेकर पहुंचने वालों में कन्नौज व शिवली समेत दूरदराज के क्षेत्रों के किसान भी शामिल हैं। धान की आवक बढ़ने से मंडी परिसर के साथ ही आसपास के मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। इसे देखते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा कराते रहे, ताकि मार्ग पर आवागमन बाधित न हो और राहगीरों को परेशानी का सामना न करना पड़े।मंडी सचिव संतोष कुमार यादव ने बताया कि दूरदराज के क्षेत्रों से धान की आवक बढ़ी है। मंडी मार्ग पर जाम की समस्या से बचने के लिए धान की लोडिंग के बाद खड़े ट्रकों और अन्य वाहनों को हटवाकर गोदाम भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में धान की आवक के लिए सुबह चार बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जबकि धान की लोडिंग रात के समय कराई जाती है।उन्होंने कहा कि मंडी मार्ग सहित आसपास के प्रमुख रास्तों पर यातायात व्यवस्थित रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है।