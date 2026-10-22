फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Public being exploited in the name of raids: Shivpal

छापे के नाम पर हो रहा जनता का शोषण : शिवपाल

Thu, 22 Oct 2026 10:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Public being exploited in the name of raids: Shivpal
फोटो: 15 भगवान राम की आरती करते सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। संवाद
जसवंतनगर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिजली निगम की कार्यप्रणाली से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि बिजली मिल नहीं रही है और दूसरी ओर छापे मारे जा रहे हैं। लाइनमैन से लेकर बड़े अधिकारियों तक छापे के नाम पर जेब भर रहे हैं। यह सब सरकार की सह पर हो रहा है। ऐसी सरकार को हटाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाना जरूरी है।
विज्ञापन

बुधवार को क्षेत्र में नवनिर्मित एक होटल के शुभारंभ व रामलीला मंच से शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली की समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने आउटसोर्सिंग भर्ती के वादे पूरे नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया। इसके बाद मैदानी रामलीला देखने पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भगवान श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेकर सभी को सत्य, मर्यादा और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान भी रामलीला महोत्सव की पहचान और भव्यता बढ़ाने के लिए सहयोग किया गया था। रामलीला कमेटी को किसी समस्या के समाधान या आयोजन के लिए मदद की जरूरत होगी तो वह पूरी निष्ठा से सहयोग करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed