Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कार्यक्रम

इटावा : सपा पार्टी कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंंत्री मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

सैफई : क्षेत्र के म्यूजियम स्थल पर पूर्व मुख्यमंंत्री मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।



इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।



रामलीला

इटावा : शहर के रामलीला मैदान में श्रीरामलीला समिति में जनक बाजार व पुष्प वाटिका की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।

भरथना :मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में श्रीरामजन्म व बाल लीलाएं रात 08 बजे से

जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से राम बरात का आयोजन रात 08 बजे से।

बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।

रामलीला

बकेवर: लखना की रामलीला में धनुष भंग व परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन आयोजन रात 08 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

समाधान दिवस