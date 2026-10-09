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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Power supply will be disrupted for two more hours in the city today and in Jaswantnagar tomorrow.

Etawah News: सिटी में आज

Fri, 09 Oct 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:32 PM IST
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Power supply will be disrupted for two more hours in the city today and in Jaswantnagar tomorrow.
समाधान दिवस
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इटावा : जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
इटावा : सपा पार्टी कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंंत्री मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सैफई : क्षेत्र के म्यूजियम स्थल पर पूर्व मुख्यमंंत्री मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।

रामलीला
इटावा : शहर के रामलीला मैदान में श्रीरामलीला समिति में जनक बाजार व पुष्प वाटिका की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
भरथना :मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में श्रीरामजन्म व बाल लीलाएं रात 08 बजे से
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से राम बरात का आयोजन रात 08 बजे से।
बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।
रामलीला
बकेवर: लखना की रामलीला में धनुष भंग व परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन आयोजन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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