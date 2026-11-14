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Etawah News: जेडएफडी स्कीम से आठ थानों में सड़क हादसे रोकने की तैयारी

Sat, 14 Nov 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:44 PM IST
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Plans underway to curb road accidents in eight police station areas through the ZFD scheme
इटावा। जिले के आठ क्रिटिकल थानों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। यातायात माह के तहत शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में जेडएफडी (शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु जिला) स्कीम के तहत क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों के साथ बैठक कर अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई।
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एसपी सिटी बाबिता सिंह ने जसवंतनगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, इकदिल, बकेवर, सैफई, चौबिया, भरथना और ऊसराहार थानों की क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों के प्रभारियों और सदस्यों के साथ गोष्ठी की। इस दौरान सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अब तक किए गए उपायों और कार्यों की जानकारी ली गई।
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एसपी सिटी ने दुर्घटना संभावित स्थलों को चिह्नित कर वहां प्रभावी निरोधात्मक उपाय अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में बेहतर यातायात प्रबंधन पर जोर दिया। बैठक में सीओ यातायात रामगोपाल शर्मा, प्रभारी निरीक्षक यातायात संजय सिंह सहित यातायात पुलिस टीम मौजूद रही।(संवाद)
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