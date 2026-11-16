Etawah News: सेक्टर अधिकारियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशिक्षण

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उन्हें अपने आवंटित क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने को कहा गया। क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होने के भी निर्देश मिले। निर्वाचन घोषणा से लगभग चार माह पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशीलता आंकने के लिए हुई है। नया अवधारणा ''वल्नरेबिलिटी मैपिंग'' की है। इसका उद्देश्य डराए या प्रलोभन दिए जा सकने वाले मतदाताओं को चिह्नित करना है।निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की भी पहचान की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित थानों में बैठक कर स्थानीय पुलिस से जानकारी लेने को कहा। चुनाव घोषणा के तीन दिन के भीतर सभी प्रारूप जमा कराने होंगे। अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार और पुलिस अधीक्षक नगर बबिता सिंह भी उपस्थित रहे। (संवाद)