Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Training of sector officers on sensitive polling stations

Etawah News: सेक्टर अधिकारियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशिक्षण

Mon, 16 Nov 2026 10:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Training of sector officers on sensitive polling stations
इटावा। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला। यह प्रशिक्षण संवेदनशील मतदान केंद्रों से संबंधित था। अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

उन्हें अपने आवंटित क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने को कहा गया। क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होने के भी निर्देश मिले। निर्वाचन घोषणा से लगभग चार माह पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशीलता आंकने के लिए हुई है। नया अवधारणा ''वल्नरेबिलिटी मैपिंग'' की है। इसका उद्देश्य डराए या प्रलोभन दिए जा सकने वाले मतदाताओं को चिह्नित करना है।
विज्ञापन

निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की भी पहचान की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित थानों में बैठक कर स्थानीय पुलिस से जानकारी लेने को कहा। चुनाव घोषणा के तीन दिन के भीतर सभी प्रारूप जमा कराने होंगे। अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार और पुलिस अधीक्षक नगर बबिता सिंह भी उपस्थित रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed