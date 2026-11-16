Etawah News: सेक्टर अधिकारियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:57 PM IST
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इटावा। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला। यह प्रशिक्षण संवेदनशील मतदान केंद्रों से संबंधित था। अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्हें अपने आवंटित क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने को कहा गया। क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होने के भी निर्देश मिले। निर्वाचन घोषणा से लगभग चार माह पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशीलता आंकने के लिए हुई है। नया अवधारणा ''वल्नरेबिलिटी मैपिंग'' की है। इसका उद्देश्य डराए या प्रलोभन दिए जा सकने वाले मतदाताओं को चिह्नित करना है।
निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की भी पहचान की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित थानों में बैठक कर स्थानीय पुलिस से जानकारी लेने को कहा। चुनाव घोषणा के तीन दिन के भीतर सभी प्रारूप जमा कराने होंगे। अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार और पुलिस अधीक्षक नगर बबिता सिंह भी उपस्थित रहे। (संवाद)
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उन्हें अपने आवंटित क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने को कहा गया। क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होने के भी निर्देश मिले। निर्वाचन घोषणा से लगभग चार माह पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशीलता आंकने के लिए हुई है। नया अवधारणा ''वल्नरेबिलिटी मैपिंग'' की है। इसका उद्देश्य डराए या प्रलोभन दिए जा सकने वाले मतदाताओं को चिह्नित करना है।
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निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की भी पहचान की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित थानों में बैठक कर स्थानीय पुलिस से जानकारी लेने को कहा। चुनाव घोषणा के तीन दिन के भीतर सभी प्रारूप जमा कराने होंगे। अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार और पुलिस अधीक्षक नगर बबिता सिंह भी उपस्थित रहे। (संवाद)
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