कार्यकर्ता रहें सतर्क, न कटने दें सूची से नाम : शिवपाल

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उन्होंने फार्म-7 के माध्यम से नाम कटवाने की प्रक्रिया पर नजर रखने और किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका होने पर सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि खेती की लागत, फसलों के उचित दाम और सिंचाई जैसी समस्याओं से किसान पहले ही जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें राहत देने के बजाय परेशान न करें। विज्ञापन



बिजली निगम की चेकिंग का जिक्र करते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने के नाम पर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। किसानों के साथ हो रहा यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती के लिए खाद, बिजली और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है। उन्होंने फार्म-7 के माध्यम से नाम कटवाने की प्रक्रिया पर नजर रखने और किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका होने पर सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि खेती की लागत, फसलों के उचित दाम और सिंचाई जैसी समस्याओं से किसान पहले ही जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें राहत देने के बजाय परेशान न करें।बिजली निगम की चेकिंग का जिक्र करते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने के नाम पर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। किसानों के साथ हो रहा यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती के लिए खाद, बिजली और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है।

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सैफई। कस्बे में सफल किसान बाजार के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कार्यकर्ता से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सतर्क और सक्रिय रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से नहीं कटने चाहिए। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनके पंजीकरण के लिए प्रयास किए जाएं।