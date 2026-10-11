Etawah News: चरागाह की 20 बीघा जमीन पर खड़ी धान की फसल कुर्क

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ताखा तहसील क्षेत्र के सरसईनावर और रुद्रपुर चमरपुर समेत विभिन्न गांवों में चरागाह की सरकारी भूमि पर कब्जा कर खेती किए जाने के मामले सामने आए हैं। इन जमीनों का उपयोग गोवंशों के चारे और विचरण के लिए होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के कारण उनका मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। चरागाह की भूमि पर कब्जे से निराश्रित गोवंशों के लिए चारे और चराई का संकट पैदा हो रहा है।वहीं, गोवंशों के खेतों में पहुंचने से किसानों को भी फसलों के नुकसान की समस्या झेलनी पड़ती है। उपजिलाधिकारी विजय प्रकाश मिश्रा के निर्देश पर तहसील प्रशासन सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए अभियान चला रहा है। राजस्व विभाग जमीनों का सत्यापन कर अवैध कब्जों को चिह्नित कर रहा है।एसडीएम विजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि चरागाह और ऊसर की जमीन पर कब्जा करने वालों को चिह्नित कर नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे के मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा।