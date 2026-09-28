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Etawah News: बारिश में गिरे कच्चे मकानों को देखने पहुंचे अफसर

Mon, 28 Sep 2026 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 28 Sep 2026 12:54 AM IST
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Officials arrived to inspect mud houses that had collapsed due to the rain.
संवाद न्यूज एजेंसी
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लवेदी। लगातार दो दिनों से हो रही बारिश से कच्चे मकानों के ढहने की जानकारी पर रविवार को तहसील प्रशासन हरकत में आया। नायब तहसीलदार चकरनगर श्रीकांत सिंह ने नवादा खुर्द कलां पहुंचकर बारिश से क्षतिग्रस्त और गिरे मकानों का स्थलीय निरीक्षण किया।
उन्होंने दिनेश कुमार उर्फ छुटकन रावत, लक्ष्मी देवी, अशोक कुमार दुबे, प्रमोद कुमार दुबे, अशोक सिंह चौहान और सेलू सविता समेत अन्य प्रभावित परिवारों के नुकसान का जायजा लिया। नायब तहसीलदार ने कहा कि बारिश से प्रभावित परिवारों के मकानों का मौके पर सत्यापन कराया जा रहा है। क्षति का आकलन कर नियमानुसार रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि पात्र पीड़ितों को शासन स्तर से मिलने वाली सहायता दिलाई जा सके।
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निरीक्षण के बाद टीम चंद्रपुरा के निहाल सिंह के यहां हुए नुकसान का जायजा लेने रवाना हुई। वहीं पीड़ित अमोल सिंह ने बताया कि मकान गिरने के बावजूद उनके घर प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची है। उन्होंने नुकसान का सर्वे कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। निरीक्षण के दौरान लेखपाल के मौजूद न होने पर ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से शिकायत की।
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ग्रामीणों का आरोप था कि लेखपाल गांव में नियमित नहीं आते और काम के लिए बकेवर बुलाते हैं। नायब तहसीलदार ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।
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