Etawah News: रक्षाबंधन पर्व पर प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन का बढ़ाया गया फेरा

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इसके अलावा गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस का रूट 24 सितंबर से 15 अक्तूबर तक बदला रहेगा। यह बदलाव बीना स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन जोड़ने के लिए चल रहे कार्य के कारण है। पहले यह ट्रेन गोविंदपुरी, झांसी, बीना, गुना मार्ग से चलती थी। अब यह ग्वालियर, शिवपुरी और गुना मार्ग से गुजरेगी। (संवाद)

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इटावा। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रयागराज-शकूरबस्ती के मध्य स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए हैं। यह ट्रेन 29 अगस्त को अप में और 30 अगस्त को डाउन में चलाई जाएगी। इससे रक्षाबंधन के बाद यात्रियों को वापसी में सुविधा मिलेगी। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 04165 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन 29 अगस्त को प्रयागराज से रात आठ बजे चलेगी। यह ट्रेन फतेहपुर, कानपुर होते हुए इटावा में रात 12:55 बजे पहुंचेगी। ट्रेन टूंडला, अलीगढ़, दिल्ली होते हुए अगली सुबह 10 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04166 शकूरबस्ती-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन 30 अगस्त को शकूरबस्ती से दोपहर 12 बजे चलेगी। यह ट्रेन इटावा में शाम 4:30 बजे पहुंचेगी।