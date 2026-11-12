Etawah News: हाईवे पर सांड़ से टकराई बाइक, पति-पत्नी घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 12 Nov 2026 11:03 PM IST
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जसवंतनगर। नेशनल हाईवे पर कुरसेना गांव के पास बृहस्पतिवार दोपहर अचानक सांड़ सामने आने से बाइक सवार पति-पत्नी घायल हो गए। शहर के साबितगंज निवासी इरफान खान अपनी पत्नी शाहीन के साथ फिरोजाबाद से लौट रहे थे। तभी बाइक के सामने सांड आ गया। इरफान ने बताया उसे बचाने की कोशिश में बाइक सांड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है।(संवाद)
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