मिशन शक्ति: महिलाओं को बाल विवाह न करने की दिलाई शपथ

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कार्यक्रम में बाल विवाह पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों पर जागरूक किया गया। किसी भी उत्पीड़न पर तत्काल पुलिस सहायता लेने की सलाह दी गई। महिला कांस्टेबलों ने साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए। गोपनीय बैंक जानकारी साझा न करने को कहा। साइबर ठगी के लिए हेल्पलाइन 1930 बताया गया।महिला हेल्पलाइन 181, 1090 और आपातकालीन 112 की भी जानकारी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी सोहन गुप्ता ने सरकारी योजनाएं बताईं। एसपी सिटी बबीता सिंह ने बाल विवाह रोकने में समाज की जिम्मेदारी पर बल दिया।