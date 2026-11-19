Etawah News: लगातार दूसरे दिन 12 डिग्री से नीचे रहा न्यूनतम तापमान
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 19 Nov 2026 11:36 PM IST
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इटावा। जिले में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। बुधवार रात का तापमान मंगलवार की रात से भी कम दर्ज किया गया। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद बुधवार रात भी तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं हुई और पारा 12 डिग्री से नीचे बना रहा।
मौसम विभाग की 19 नवंबर की स्थानीय मौसम रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार रात जिले का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब 1.6 डिग्री कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते सुबह और रात के समय ठंड का एहसास अधिक हो रहा है।
वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। 19 से 25 नवंबर तक जारी पूर्वानुमान में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय कोहरे की संभावना को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
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मौसम विभाग की 19 नवंबर की स्थानीय मौसम रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार रात जिले का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब 1.6 डिग्री कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते सुबह और रात के समय ठंड का एहसास अधिक हो रहा है।
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वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। 19 से 25 नवंबर तक जारी पूर्वानुमान में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय कोहरे की संभावना को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
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