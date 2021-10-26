Etawah News: सरकारी नौकरी का झांसा देकर शादी, 45 लाख की धोखाधड़ी

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सुनीत ने शिकायती पत्र में बताया कि बेटी की शादी तय करने के दौरान आरोपियों ने अभिनव के नगर निगम में स्थायी सरकारी सेवा में होने की जानकारी दी थी। आरोप है कि विश्वास दिलाने के लिए नौकरी से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए गए। इनमें पहचान संख्या, जोन कोड, पद, नियुक्ति की तारीख और जन्मतिथि दर्ज थी। इन पर भरोसा करके उन्होंने बेटी का विवाह तय किया और नकदी, जेवर, सामान समेत करीब 45 लाख रुपये खर्च किए।आरोप है कि शादी की तैयारियों के दौरान अतिरिक्त नकदी, जेवर और सामान की मांग भी की गई। आरोप लगाया कि दस्तावेज फर्जी थे और उन्हें असली सरकारी अभिलेख बताकर इस्तेमाल किया गया। एक सितंबर को एसएसपी से शिकायत के बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)