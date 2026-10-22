Etawah News: महानंदा एक्सप्रेस आज से चार दिनों तक रहेगी प्रभावित

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उन्होंने बताया कि अलीपुरद्वार से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 15483/15484 महानंदा एक्सप्रेस 23 से 26 अक्तूबर तक प्रभावित रहेगी। इस विंध्याचल स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निरस्त रहेगा। इन चार दिनों के दौरान यह ट्रेन निर्धारित स्टेशन पर नहीं रुकेगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और लंबी दूरी के यात्रियों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विज्ञापन



उन्होंने रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की अद्यतन स्थिति और नए समयानुसार ठहराव की जानकारी एनटीईएस एप के जरिये जरूर जांच लें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। (संवाद) उन्होंने बताया कि अलीपुरद्वार से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 15483/15484 महानंदा एक्सप्रेस 23 से 26 अक्तूबर तक प्रभावित रहेगी। इस विंध्याचल स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निरस्त रहेगा। इन चार दिनों के दौरान यह ट्रेन निर्धारित स्टेशन पर नहीं रुकेगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और लंबी दूरी के यात्रियों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।उन्होंने रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की अद्यतन स्थिति और नए समयानुसार ठहराव की जानकारी एनटीईएस एप के जरिये जरूर जांच लें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। (संवाद)

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इटावा। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने कई ट्रेनों को विंध्याचल स्टेशन पर अस्थायी ठहराव परिचालनिक कारण से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसमें हावड़ा-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर अप-डाउन पर चलने वाली महानंदा एक्सप्रेस को चार दिनों तक प्रभावित रहेगी। यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी।