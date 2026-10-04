फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Lord Shiva's wedding procession taken out amidst the beating of drums and *nagadas*; flowers showered at various points along the route.

Etawah News: ढोल नगाड़ों संग निकली शिव बरात, जगह- जगह पुष्पवर्षा

Sun, 04 Oct 2026 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Lord Shiva's wedding procession taken out amidst the beating of drums and *nagadas*; flowers showered at various points along the route.
फोटो: 39 नगला तौर में रविवार को निकली शंकर बारात में भगवान के स्वरूप में बाल कलाकार। स्रोत आयोज
जसवंतनगर। क्षेत्र के गांव नगला तौर में मंचीय रामलीला का रविवार को शिव बरात के साथ शुभारंभ हुआ। ठाकुरजी मंदिर परिसर से ढोल-नगाड़ों के साथ भगवान के विभिन्न स्वरूपों की बरात निकाली गई। नन्हे-मुन्ने बाल कलाकारों को आकर्षक रूप से सजाकर भगवान के स्वरूप प्रदान किए गए।
विज्ञापन


बरात में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूप भी शामिल रहे। ढोल-नगाड़ों की धुन पर निकली बरात गांव की गलियों से गुजरी तो जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर भगवान के स्वरूपों का स्वागत किया। महिलाओं ने आरती उतारी। डॉ. महावीर सिंह कुशवाह ने भगवान के स्वरूप बने कलाकारों को रथ से उतारकर गंगाजल से उनके पैर पखारे।
विज्ञापन


इसके बाद फल और मिष्ठान खिलाकर उनका स्वागत किया। आयोजक प्रेम किशोर पाठक ने बताया कि मंचीय रामलीला का पहला मंचन 10 अक्तूबर को हवन-पूजन के साथ शुरू होगा। रामलीला का मंचन 20 अक्तूबर तक किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed