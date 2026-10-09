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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Leopard kills cattle; panic in the village.

Etawah News: तेंदुए ने गोवंश को मार डाला, गांव में दहशत

Fri, 09 Oct 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:39 PM IST
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Leopard kills cattle; panic in the village.
चकरनगर। ब्लॉक क्षेत्र के टिटावली गांव में बृहस्पतिवार को पशुपालक के सामने तेंदुए ने एक गोवंश पर हमला कर उसे मार डाला। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण मंदिर की ओर जाने से भी डर रहे हैं।
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टिटावली निवासी उजागर सिंह बृहस्पतिवार सुबह अपने पशुओं को चराने बीहड़ में ले गए थे। वह प्राचीन मंदिर कछरिया बाबा के पास पशुओं को चरने के लिए छोड़कर मंदिर के सामने बैठ गए। इसी दौरान झाड़ियों में छिपकर बैठे तेंदुए ने अचानक एक गोवंश पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन दबोच ली। पशुपालक ने शोर मचाते हुए कुल्हाड़ी लेकर तेंदुए की ओर दौड़ लगाई।
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उसे आता देख तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक गोवंश की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने बीहड़ और आसपास की झाड़ियों में तेंदुए को तलाशने का प्रयास किया लेकिन उसका पता नहीं चला। शाम को ग्रामीणों ने दोबारा देखा तो तेंदुआ गोवंश के शव को झाड़ियों में खींच ले गया था।
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घटना के बाद से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। मंदिर पर आने-जाने वाले लोग भी सहमे हैं। मंदिर के पुजारी मंगलदास ने बताया कि जंगल में एक तेंदुआ और एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ कई बार दिखाई दे चुकी हैं।

पिछले माह बेटालाल के घर के बाहर बंधी जमुनापारी बकरी को भी मार डाला था। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की तलाश कर सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। सेंचुरी रेंजर कोटेश त्यागी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर टीम को मौके पर भेजा गया है। किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वह अकेले बीहड़ की ओर न जाएं।
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