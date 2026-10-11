Etawah News: शौचालय में मिला मजदूर का शव, फंदा लगाने की आशंका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बसरेहर थाना क्षेत्र के माखनपुर निवासी राजेश कुमार बंजारा (35) पिछले करीब डेढ़ महीने से कांशीराम कॉलोनी में पत्नी खुशबू और चार बच्चों के साथ रह रहा था। परिवार का भरण-पोषण करने के लिए वह फेरी लगाकर मजदूरी करता था। उसके परिवार में एक बेटी और तीन बेटे हैं। पत्नी खुशबू ने बताया राजेश शराब पीने का आदी था और आए दिन घर में विवाद होता था।शनिवार देर शाम भी पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद राजेश घर से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वह वापस आया और शौचालय में चला गया। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर घटना की जानकारी हुई। उस समय बच्चे सो रहे थे। पत्नी जब शौचालय में गई तो उसने राजेश का शव पड़ा देखा, खिड़की में दुपट्टा बंधा था। इससे आशंका है कि शव फंदा लगाया था।घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया परिजनों ने कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद वे शव को अपने पैतृक गांव ले गए।(संवाद)