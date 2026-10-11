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Etawah News: शौचालय में मिला मजदूर का शव, फंदा लगाने की आशंका

Sun, 11 Oct 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:49 PM IST
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Labourer's body found in toilet; suspected case of hanging.
फोटो 13:: राजेश कुमार बंजारा। फाइल फोटो
भरथना। थाना क्षेत्र के गांव नगला गुदे स्थित कांशीराम कॉलोनी में शनिवार देर शाम एक मजदूर का शव शौचालय में मिला। मजदूर के फंदा लगाकर जान देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। हालांकि, परिजन ने शव को अपने पैतृक गांव ले गए।
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बसरेहर थाना क्षेत्र के माखनपुर निवासी राजेश कुमार बंजारा (35) पिछले करीब डेढ़ महीने से कांशीराम कॉलोनी में पत्नी खुशबू और चार बच्चों के साथ रह रहा था। परिवार का भरण-पोषण करने के लिए वह फेरी लगाकर मजदूरी करता था। उसके परिवार में एक बेटी और तीन बेटे हैं। पत्नी खुशबू ने बताया राजेश शराब पीने का आदी था और आए दिन घर में विवाद होता था।
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शनिवार देर शाम भी पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद राजेश घर से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वह वापस आया और शौचालय में चला गया। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर घटना की जानकारी हुई। उस समय बच्चे सो रहे थे। पत्नी जब शौचालय में गई तो उसने राजेश का शव पड़ा देखा, खिड़की में दुपट्टा बंधा था। इससे आशंका है कि शव फंदा लगाया था।
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घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया परिजनों ने कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद वे शव को अपने पैतृक गांव ले गए।(संवाद)
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