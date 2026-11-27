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जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 1000 मरीज आते हैं। शुक्रवार को भी अस्पताल में 993 मरीज आए, इनमें से बड़ी संख्या में वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, निमोनिया के साथ ही त्वचा रोग से पीड़ित थे। मरीजों ने पर्चा तो एक रुपये में बनवा लिया, लेकिन डॉक्टर को दिखाने पर उन्हें दो-तीन दवाएं अस्पताल की तो करीब इतनी ही बाहर की लिख दी गईं। डॉक्टर इन दवाओं को लिखने के लिए पर्चे के अलावा एक अन्य छोटी सी पर्ची का उपयोग करते हैं, ताकि कोई रिकॉर्ड न मिल सके।बाहरी दवा लिखने पर है कार्रवाई का प्रावधानस्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण की ओर से पिछले साल स्पष्ट चेतावनी जारी की गई थी कि जिला अस्पताल में 200 से अधिक दवाएं और जन औषधि केंद्र उपलब्ध होने के बावजूद यदि कोई डॉक्टर सादे पर्चे या सरकारी पर्चे पर बाहर की दवाएं लिखता पाया गया तो उसके खिलाफ सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।मेडिकल के नाम पर मांगे थे 1500 रुपयेकुछ दिन पहले मेडिकल कराने के नाम पर वार्ड बॉय की ओर से 1500 रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए परिजन ने इसका विरोध किया था। सीएमएस ने इस मामले में जांच बैठाई थी। उधर, कई बार ऑपरेशन कराने के नाम पर रिश्वत मांगने के भी आरोप लग चुके हैं।बिना रोक-टोक पहुंचते हैं एमआरजिला अस्पताल में बिना रोकटोक के मेडिकल रिप्रजेंटेटिव सुबह से ही डॉक्टरों के चैंबर में आ धमकते हैं। लिहाजा डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखते हैं। अस्पताल के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर वाले मरीजों के हाथ में पर्चा लिए व्यक्ति को देखते ही आवाज लगाकर और इशारे से बुलाने लगते हैं।मरीजों ने बयां किया दर्दफोटो 7: रेखा देवीवैदपुरा से आई रेखा देवी ने शुक्रवार को जिला अस्पताल के बाहर बने एक मेडिकल से दवाएं खरीदीं। उन्होंने बताया कि बेटी को कई दिनों से खुजली हो रही थी, ऐसे में उसे दिखाने के लिए आई थीं। डॉक्टर ने जल्दी सेहत सही होने की बात कहकर कुछ दवाएं बाहर की लिखी हैं।फोटो 8: अमित कुमारपचावली से आए अमित कुमार ने बताया कि बच्चे को कई दिनों से बुखार आ रहा था। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने पर्चे पर दवाएं लिखीं। एक दवा छोटी सी पर्ची पर लिखी, जिसे बाहर से लेने के लिए कहा। जनऔषधि केंद्र पर भी यह दवा नहीं मिली। अब इस दवा को बाहर से लेना पड़ेगा।हाल के महीनों में बाहर से दवा खरीदने के पकड़े गए मामले-23 सितंबर को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में महिला तीमारदार से दो इंजेक्शन बाहर से लाने को कहा गया, इनकी कीमत करीब 650 रुपये थी। यह मामला प्रकाश में आने पर सीएमएस ने जांच कर दोषी का पटल बदल दिया।-21 नवंबर को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डाई पीने के बाद भर्ती युवक के इलाज के दौरान स्वास्थ्यकर्मी ने तीमारदार से बाहर से 500 रुपये का इंजेक्शन मंगवाया था। यह मामला संज्ञान में आने पर सीएमएस ने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।वर्जनजिला अस्पताल के डॉक्टरों को सख्त निर्देश है कि वह बाहर की दवा नहीं लिखेंगे। इसके बाद भी बाहर की दवा लिखने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करवाकर कार्रवाई की जाती है। कुछ मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, कुछ की रिपोर्ट आनी बाकी है। -डॉ. पारितोष शुक्ला, सीएमएस, जिला अस्पताल।