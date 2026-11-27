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बकेवर के जगमोहनपुर निवासी बृजेंद्र कुमार का आरोप है कि उनकी मां माया देवी ने वर्ष 2010 में अहेरीपुर में मकान खरीदा था। रिश्तेदारों ने मकान पर कब्जा कर लिया था। 18 मार्च को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कब्जा दिलाया। इसके बाद मकान की बाउंड्री बनवाने को लेकर विवाद हुआ। छह सितंबर को विपक्षियों ने मां-बेटे से मारपीट की, जिसमें उनकी एक उंगली टूट गई थी।बृजेंद्र का आरोप है कि चौकी प्रभारी मुकदमे में गंभीर धारा बढ़वाने, दूसरे मुकदमे में राहत दिलाने और बाउंड्री बनवाने में मदद के नाम पर रुपये और सामान मांग रहे थे। ऑडियो में अधिकारियों से बात कराने और मिठाई पहुंचाने का भी जिक्र है। एसपी ग्रामीण श्रीचंद्र ने बताया कि शिकायत और ऑडियो-व्हाट्सएप चैट को संज्ञान में लेकर चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।........................................थोड़ी-थोड़ी मिठाई पहुंच जाए, सबकी सहमति से काम शुरू करा देंअहेरीपुर चौकी प्रभारी और पीड़ित के बीच कथित बातचीत के ऑडियो में दरोगा अधिकारियों से बात कराने, काम कराने और मिठाई पहुंचाने की बात कहते सुनाई दे रहा है। पीड़ित की ओर से उपलब्ध कराए गए ऑडियो में दरोगा कह रहा है कि अधिकारियों से बात कर लेंगे और विवाद की स्थिति बनने पर पुलिस रोक लेगी। बृजेंद्र मिस्त्री और मजदूरों को काम के लिए रोकने की बात कहते हैं तो दरोगा उनसे कहता है कि उन्हें आना चाहिए था। आने पर अधिकारियों से उनकी बात करा देते और सब काम खड़े होकर करा देते।बातचीत में दरोगा लेखपाल को बुलाने और कपिल के जरिये काम कराने की बात भी कहता है। आगे वह कहता है कि अधिकारियों की सहमति से काम शुरू करा देंगे और ‘थोड़ी-थोड़ी मिठाई पहुंच जाए सबको’।........................................कोर्ट से कब्जा मिला तो फिर शुरू हुआ विवादइटावा। जगमोहनपुर निवासी माया देवी स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने अहेरीपुर में मकान खरीदा था। आरोप है कि उनके परिवार के दो लोगों ने मकान की दीवार तोड़कर कब्जा कर लिया था। नौकरी के चलते माया देवी अपने इकलौते बेटे बृजेंद्र के साथ इटावा में किराये के मकान में रहने लगी थीं। मकान को कब्जामुक्त कराने के लिए लंबे समय तक न्यायालय में मुकदमा चला। बृजेंद्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 18 मार्च को पुलिस ने मकान खाली कराकर उन्हें कब्जा दिलाया था। इसके बाद विपक्षी ने फिर परेशान करना शुरू कर दिया। मकान के बाहर बने चबूतरे पर भैंस बांधने के साथ लकड़ी, चारा और अन्य सामान रख दिया जाता था। इससे परिवार को मकान तक आने-जाने और उसका इस्तेमाल करने में परेशानी होने लगी।