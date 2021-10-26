Etawah News: सिटी में आज

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बकेवर : लुधियानी गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

इकदिल : धोरखा गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

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भंडरा

लवेदी : धोरखा गांव में श्रीमद्भागवत कथा के बाद भंडारे का आयोजन 12 बजे से।



श्रीमद्भागवत कथा

लवेदी : नवादा खुर्द कला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।

चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



उर्स

इटावा : दरगाह वारसी में सालाना उर्स पर कव्वाली के बाद के कार्यक्रम का समापन रात 10 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

शिविर