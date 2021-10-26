Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:14 AM IST
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शिविर
बकेवर : लुधियानी गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
इकदिल : धोरखा गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
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भंडरा
लवेदी : धोरखा गांव में श्रीमद्भागवत कथा के बाद भंडारे का आयोजन 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
लवेदी : नवादा खुर्द कला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
उर्स
इटावा : दरगाह वारसी में सालाना उर्स पर कव्वाली के बाद के कार्यक्रम का समापन रात 10 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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बकेवर : लुधियानी गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
इकदिल : धोरखा गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
भंडरा
लवेदी : धोरखा गांव में श्रीमद्भागवत कथा के बाद भंडारे का आयोजन 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
लवेदी : नवादा खुर्द कला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
उर्स
इटावा : दरगाह वारसी में सालाना उर्स पर कव्वाली के बाद के कार्यक्रम का समापन रात 10 बजे से।
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